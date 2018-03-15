Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в оккупированном Крыму за время аннексии значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Зеркаль: Власти аннексированного полуострова запугивают представителей Меджлиса крымскотатарского народа Фото: uacrisis.org Ситуация с правами человека значительно ухудшилась за время аннексии Крыма Россией, заявила Зеркаль. Она напомнила, что в отношении проукраински настроенных граждан и крымских татар оккупационные власти используют такие инструменты, как задержания, пытки и убийства. Люди боятся, что на них повесят этикетку экстремиста или украинского шпиона. Зеркаль привела в пример сфабрикованные дела осужденных крымчан – журналиста Николая Семены, Александра Кольченко и Олега Сенцова – и напомнила, что во всех апелляциях им было отказано.Она также рассказала, что власти аннексированного полуострова запугивают представителей Меджлиса крымскотатарского народа."Все эти лица сегодня столкнулись с риском задержаний и репрессий из-за того, что они якобы "связаны с экстремистской организацией", – отметила Зеркаль.Замминистра добавила, что Россия проводит милитаризацию Крыма. По ее словам, на данный момент РФ более чем в два раза увеличила количество военного персонала на полуострове.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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