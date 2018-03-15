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Вагітна Світлана Лобода похизувалася розкішним домом у Америці (ФОТО)
15.03.2018 22:00
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Вдруге вагітна Світлана Лобода раніше цього тижня заявляла, що збирається взяти творчу паузу і для пологів, і для запису нових пісень у Америці, втім, шанувальники не очікували, що зірка так скоро переїде у США - вже напередодні зірка поділилась першими фото.

У своєму Інстаграмі Світлана опублікувала фото розкішного маєтку у Лос-Анджелесі з басейном поруч. Таблоїди повідомляють, що дім Лобода орендувала мінімум до червня, саме коли народжуватиме.

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