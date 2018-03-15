В студии «5 канала» подрались народные депутаты от фракции «Батьківщина» Вадим Ивченко и партии Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Из за «правок Лозового» пролилась первая кровь. Только что в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко», – написал народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко под видео.

Он пояснил, что конфликт между нардепами произошел из-за законопроекта об отмене «правок Лозового».

«Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», – уточнил Геращенко.

Отметим, что Верховная Рада отклонила законопроект №7547 с изменениями уголовного судопроизводства, отменяющие действие «правок Лозового».

Во время представления проекта нардеп Татьяна Острокова рассказала, что он исправляет недостатки принятых изменений в УПК.

«Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы», — заявила Острокова.

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