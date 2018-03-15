Международная группа ученых в лабораторных условиях создала светящийся слой энергии — шаровую молнию. Момент появления похожего на естественное явление магнитного вихря попал на видео.

На сегодняшний день ученые поставили под сомнение существование шаровой молнии, поскольку распространилось много компрометирующих материалов. Считается, что светящийся энергетический слой появляется во время шторма и может проходить через твердые предметы. Шаровая молния отличается непредсказуемостью.Специалисты в США и Финляндии с помощью двух противоположно направленных потоков электричества в лабораторных условиях создали приближенные к естественным явление. У физиков вышел синтетический электромагнитный узел в форме шара. Эксперимент был запечатлен на видео, информирует svodka.net.

Авторы исследования считают, что шаровая молния имеет не только электрическую, но и квантовую природу.

Стоит отметить, что американские и финские исследователи разработали и сфотографировали квантовую шаровую молнию.

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Природа шаровой молнии была открыта еще в середине прошлого века физиками из лаборатории университета Торонто. Она появляется тогда, когда сталкиваются два встречных потока электронов.Квантовая шаровая молния — искусственное образование — имеет устойчивый характер, который заключается в наличии отрицательно заряженного поля внутри шара и положительно заряженной поверхности. Квантовый шар, изобретенный физиками, будет иметь прикладное значение, в будущем такие мини-шары могут служить центрами компьютерной памяти.

Кроме того следует добавить, что житель Австралии Калеб Трэвис снял уникальное природное явление — танец молний в небе над Аделаидой.

На видео можно увидеть, как причудливые электрические линии расчертили небо и «покрасили» все вокруг в розовый цвет. За несколько дней видео набрало десятки тысяч просмотров.

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Пользователи социальных сетей пишут, что это, вероятно, сам Зевс разгневался и выбросил на Землю сотни молний. Они также назвали странным тот факт, что Тревису вообще удалось сфотографировать подобное природное явление, ведь оно длится только пару секунд.

Молния — электрический разряд между облаками или между облаком и землей. В процессе образования осадков в облаке происходит электризация капель или ледяных частиц. В результате сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются отдельные области, заряженные разноименными зарядами.

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