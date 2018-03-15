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Великобритания планирует арестовывать активы богатых россиян, - Джонсон
15.03.2018 22:06
Великобритания планирует арестовывать активы богатых россиян, - Джонсон
Британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении широкого круга лиц
Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании.
Великобритания планирует арестовывать активы богатых россиян, - Джонсон Фото: REUTERS

"Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые непосредственно связаны с Владимиром Путиным ... тех, чье состояние могло стать следствием их (хороших - ред.) отношений с ним", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК.

По его словам, речь может идти об использовании так называемых Unexplained Wealth Orders (UWO) - получатель такого документа должен подать британским властям разъяснения об источниках происхождения подозрительных средств.

Также Джонсон заявил, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении широкого круга лиц ", но отказался назвать имена или раскрыть другие подробности, ссылаясь на юридические причины.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.

"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

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