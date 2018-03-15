Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста В США

Шесть человек получили травмы на территории кампуса Международного университета Флориды в столице штата, городе Майами, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия.

Представители властей в эфире телеканала NBC сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.

По имеющимся данным, недавно построенный пешеходный мост обрушился, под его обломками оказались погребенными несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

По данным канала NBC, мост был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать ветер ураганной силы. Он был возведен на временных опорах и установлен над семиполосной дорогой в минувшую субботу.