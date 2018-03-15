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В Майами рухнувший мост раздавил автомобили, с находящимися внутри людьми (видео)
15.03.2018 22:10
В Майами рухнувший мост раздавил автомобили, с находящимися внутри людьми (видео) Несколько человек погибли в результате обрушения пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами.

Пять-шесть автомобилей были раздавлены под мостом, сообщает пресс-секретарь Флоридского дорожного патруля, передает CNN.

Мост установили в субботу, 10 марта, но еще не открыли. Вес конструкции около 950 тонн. Согласно информационному бюллетеню о мосте, его строительство обошлось в $ 14,2 млн и финансировалось в рамках гранта Министерства транспорта США в размере $ 19,4 млн.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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