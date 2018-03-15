|На президентском канале нардеп от Юли Тимошенко вмазал нардепу от Петра Порошенко на "агрессорском" языке. Видео
|15.03.2018 22:12
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Народные депутаты Вадим Ивченко от "Батьківщини" и Алексей Гончаренко от Блока Петра Порошенко подрались после передачи на "5 канале" во время обсуждения "поправки Лозового".
Драка случилась в коридоре телеканала, видео опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, также приглашенный для участия в эфире программы "Информационный вечер".
"Конфликт произошел из-за закона об отмене "поправок Лозового". Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", – сообщил Геращенко.
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