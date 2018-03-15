Народные депутаты Вадим Ивченко от "Батьківщини" и Алексей Гончаренко от Блока Петра Порошенко подрались после передачи на "5 канале" во время обсуждения "поправки Лозового".

Драка случилась в коридоре телеканала, видео опубликовал на своей странице в фейсбуке нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, также приглашенный для участия в эфире программы "Информационный вечер".

"Конфликт произошел из-за закона об отмене "поправок Лозового". Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", – сообщил Геращенко.

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