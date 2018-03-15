К врачам обратились туристы, которые отдыхали в горнолыжном комплексе села Плай, что во Львовской области.

Об этом сообщает Главное управления Держпродспоживслужбы Украины в регионе,передает со ссылкой на .

У людей обнаружили кишечные инфекции, на данный момент насчитывается 9 пострадавших, между них 4 ребенка.

"В течение суток 11 марта за медицинской помощью обратилось 9 человек, из них 4 детей 4,5,8 и 11 лет, которые находились на отдыхе в отеле "Карпатская роза" горнолыжного комплекса Плай в селе Плавье, Сколевского района", - отмечается в сообщении.

Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту, боль в животе и повышение температуры тела, все они питались в ресторане гостиницы.

"6 лицам, в том числе ребенку 5 лет при поступлении установлен диагноз "Острая кишечная инфекция", 2 детям -" функциональные нарушения пищеварения ", 1 ребенку - "ацетономическая рвота. Острый гастрит ", - сообщает служба.

Эксперты не смогли установить источник, причины и условия возникновения вспышки, ведь заведение в котором питались люди, закрыли для проведения ремонта. О массовом отравлении сообщили Львовскую областную прокуратуру, ГУ ЧП во Львовской области и Львовскую областную госадминистрацию.

Мировые лидеры продолжают обвинять Россию в отравлении Скрипаля. Тереза ​​Мэй заявила, что реакция Кремля на отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона и его дочери свидетельствует ответственность России.

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