Теперь Национальная полиция Украины, Государственная пенитенциарная служба и Уполномоченный по правам человека оказались в руках одной политической силы — Народного фронта.

Об этом на своей странице в ФБ написал Мустафа Найем.

Шесть лет назад, когда «регионалы» назначали своего омбудсмена, оппозиция в лице нынешних членов Народного фронта и Радикальной партии, рвали на себе рубашки, предупреждая, что уполномоченный по правам человека не может быть ставленником политической партии. Сегодня те же самые люди не моргнув глазом назначили омбудсменом народного депутата, члена партии Народный фронт, информирует svodka.net.

Вопрос даже не в том, что уполномоченного Верховной рады по вопросам прав человека назначили с нарушением всех сроков и норм Закона «Об уполномоченном Верховной рады по правам человека», Парижских принципов ООН. Проблема еще и в том, что теперь Национальная полиция Украины, Государственная пенитенциарная служба и Уполномоченный по правам человека оказались в руках одной политической силы — Народного фронта.

У меня нет личной неприязни к Людмиле Денисовой. Искренне. Уверен, она профессиональный политик и чиновник. Вопрос не в фамилиях, а в танце на граблях, за которые рано или поздно придётся расплачиваться.

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