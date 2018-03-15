15 марта в Киеве состоялся ответный поединок между "Динамо" и
"Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Итальянская команда
одержала победу со счетом 0:2 и вышла в четвертьфинал. Издание
"ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В первом матче в Риме
"Динамо" удалось добыть ничью Фото: ЕРА //
//
Первый матч между "Лацио" и "Динамо" состоялся в столице Италии 8
марта. Он завершился со счетом 2:2. В ворота римлян забили Виктор
Цыганков и Жуниор Мораес.Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский"
в Киеве. Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе
с Хесусом Хиль Мансано.Букмекерская контора William
Hill считает фаворитами гостей. Ставки на победу
"Динамо" с коэффициентом 3,40, на "Лацио" – 2,15, на
ничью – 3,30.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира