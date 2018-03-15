Злоумышленнику, который пытался взорвать патрульных полицейских, объявили подозрение

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева .

Злоумышленнику, который пытался взорвать патрульных полицейских, объявили подозрение по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей). Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

В прокуратуре отметили, что двое работников патрульной полиции во время дежурства остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Чтобы избежать задержания, мужчина выхватил из кармана гранату и бросил под ноги патрульным. Граната взорвалась, правоохранителям удалось избежать ранения только благодаря быстрому реагированию. Взрыв повредил служебный автомобиль полиции.

Злоумышленника, который оказался местным жителем, 1988 года рождения, задержали на месте происшествия. У него также изъяли самодельный нож и пистолет, которые отправили на экспертизу.