Сегодня нагрянет массивная солнечная буря, также известная как геомагнитная буря.

Шторм может нарушить работу спутников и создать помехи самым разным формам электронной связи, выбить источники питания и вызвать ошеломляющие сияния в небе, информирует svodka.net.

Массивная солнечная буря была создана на прошлой неделе с помощью огромного взрыва в атмосфере солнца. Такой взрыв называют солнечной вспышкой, заряженные частицы от которой теперь находятся на пути к нашей планете.

Согласно сообщениям, приход шторма совпадает с образованием «трещин равноденствия» в магнитном поле Земли, которые, по мнению экспертов, формируются с 20 марта и по 23 сентября ежегодно. Геомагнитная буря может временно нарушать магнитное поле Земли, излучением и потоками заряженных частиц от Солнца.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявляет: «В настоящее время действуют малые грозовые часы 14 и 15 марта 2018 года. Аврора может быть видна на высоких широтах».

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В прошлом году крупномасштабные геомагнитные события повредили спутники связи и выбили источники питания.

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