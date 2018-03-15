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"Динамо" выбыло из Лиги Европы
15.03.2018 22:37
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило "Лацио" из Рима со счетом 0:2 и покинуло турнир. Партнеры поздравляют Лукаса Лейву (слева), забившего первый мяч в ворота киевлян Фото: EPA Интернет-издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию игры.Счет открыл Лукас Лейва в первом тайме, незадолго до окончания матча де Врей провел второй матч.Первая встреча 8 марта завершилась вничью 2:2.Таким образом, Украина лишилась представительства в еврокубках в текущем сезоне. 13 марта донецкий "Шахтер" уступил итальянской "Роме" путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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