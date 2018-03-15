|Генсек НАТО поставил отравление в Британии в один ряд с агрессией России в Украине
|15.03.2018 22:38
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"НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой на ракету, или дроном на дрон"Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резко осудил использование в Великобритании против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитического газа.
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Выступая на презентации ежегодного отчета НАТО за 2017 год, Столтенберг назвал отравление Скрипача "первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО", - сообщает Голос Америки.
Он назвал набег частью "легкомысленной российской поведения, которая длится много лет". Такое поведение, по словам Столтенберга, включая незаконную аннексию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. "Все союзники согласны, что набег было четким нарушением международных норм и договоренностей", - заявил Столтенберг, сообщив, что альянс "призвал Россию решить вопрос Великобритании".
Он также упомянул о российском "вмешательстве в Черногории и в других районах Западных Балкан".
Столтенберг отметил, что "размывание границы" между ядерным и обычным войной "снижает порог для использования Россией ядерного оружия".
Он отметил, что альянс продолжит поиски "содержательного диалога" с Россией, что "сложно", но "жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков".
Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что "НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой на ракету, или дроном на дрон".
"Мы не хотим новой "холодной войны". И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорого стоит, рискованное и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников от любой угрозы", - подчеркнул он.
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
"Это нападением на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.