|Из-за правок Лозового пролилась первая кровь: Нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в коридоре "5 канала" (ВИДЕО)
|15.03.2018 22:44
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Несколькими минутами ранее депутаты поспорили в прямом эфире о причинах провала голосования за отмену поправки нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового
Народные депутаты Вадим Ивченко от «Батьківщини» и Алексей Гончаренко от Блока Петра Порошенко подрались после передачи на «5 канале», в которой принимали участие, информирует svodka.net.
Конфликт произошел в коридоре телекомпании, видео опубликовал в своем Facebook депутат Рады от «Народного фронта» Антон Геращенко, также приглашенный для участия в эфире программы «Информационный вечер».
«Конфликт произошел из-за закона об отмене «поправок Лозового». Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола», – написал Геращенко.
Во время потасовки Ивченко несколько раз назвал Гончаренко «идиотом».
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Несколькими минутами ранее депутаты поспорили в прямом эфире о причинах провала голосования за отмену поправки нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, что, по мнению руководства Нацполиции и Генпрокуратуры, может привести к коллапсу правоохранительной системы страны.
В 2015 году Ивченко подрался в кулуарах Верховной Рады с коллегой из фракции «Самопоміч» Егором Соболевым.