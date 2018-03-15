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Савченко заявила, что многие народные депутаты ходят в Верховную Раду с оружием
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15.03.2018 22:45
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что
нардепы от "Народного фронта" Андрей Тетерук и Юрий Береза "могут и
желают" убить ее, но при этом она не боится заходить в парламент.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: У
меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "У нас запрещено открытое
ношение оружия, кроме определенных органов и спецслужб, которые
имеют право на это. Поэтому очень много народных депутатов ходят с
оружием скрыто. И ничего страшного, я же не боюсь заходить в
парламент, зная, что там есть такие московские "консервы", как
Тетерук и Береза (нардепы от "Народного фронта" Андрей Тетерук
и Юрий Береза. – ), которые могут и желают убить
меня", – заявила она.Нардеп отказалась прямо отвечать на
вопрос, было ли у нее при себе оружие в парламенте."У меня с собой
всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить", –
подчеркнула Савченко.15 марта генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко направил в Раду представления о
предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады.
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