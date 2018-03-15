Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что нардепы от "Народного фронта" Андрей Тетерук и Юрий Береза "могут и желают" убить ее, но при этом она не боится заходить в парламент. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко: У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "У нас запрещено открытое ношение оружия, кроме определенных органов и спецслужб, которые имеют право на это. Поэтому очень много народных депутатов ходят с оружием скрыто. И ничего страшного, я же не боюсь заходить в парламент, зная, что там есть такие московские "консервы", как Тетерук и Береза (нардепы от "Народного фронта" Андрей Тетерук и Юрий Береза. – ), которые могут и желают убить меня", – заявила она.Нардеп отказалась прямо отвечать на вопрос, было ли у нее при себе оружие в парламенте."У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить", – подчеркнула Савченко.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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