В первой игре была зафиксирована ничья - 2:2

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья - 2:2 .

Римская команда имела тотальное преимущество по голевым моментам в этой игре, но забила лишь дважды. На 23-й минуте гости забили первый гол. После подачи со стандарта Лукас выиграл борьбу в Шепелева и ударом головой отправил мяч мимо Бойко, который также ошибся на выходе. В "Динамо" в первом тайме стоит отметить лишь удар Цыганкова, после которого мяч пролетел над перекладиной ворот.

Три момента еще в первые 45-ть минут имел Имобилле. Сначала форвард "Лацио" переиграл Бойко, но на пути мяча в ворота стал Кадар. Еще дважды Имобилле подвела меткость при реализации.

Во втором тайме у киевлян опять не было 100% голевых моментов. Опять дважды опасно бил Цыганков. В "Лацио" не смог таки забить Имобилле, который имел еще два шанса, чтобы увеличить счет. На 83-й минуте "Лацио" забивает второй гол и лишает киевлян шансов на положительный результат в этой встрече. После подачи углового где Врий подставил ногу и мяч залетел в угол ворот Бойко 0:2.