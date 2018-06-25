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Британка довела себе до анорексії заради сукні на весілля сестри
25.06.2018 05:36
Видання The Mirror поділилося історією жительки міста Олдем, графство Великий Манчестер. Заради того, щоб влізти в сукню подружки нареченої на весіллі своєї сестри, вона схудла до 41 кг.

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Кеті Сміт зізналася, що до 15 років була задоволена своєю фігурою, однак примірявши сукню подружки нареченої, виявила, що тканина дуже щільно облягає її тіло, і зненавиділа свою фігуру.

Тоді дівчина стала вживати не більше 100 калорій в день, приймати до 40 таблеток проносного на добу і бігати на стадіоні до знемоги. Так вона скинула 28 кілограмів і почала носити одяг з дитячого відділу.

До весілля сукня спадала з неї, однак Кеті раділа. У підсумку, Сміт госпіталізували і багато місяців вона провела під наглядом лікарів. Тепер вона важить 64 кілограми.

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