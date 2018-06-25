Видання The Mirror поділилося історією жительки міста Олдем, графство Великий Манчестер. Заради того, щоб влізти в сукню подружки нареченої на весіллі своєї сестри, вона схудла до 41 кг.







Кеті Сміт зізналася, що до 15 років була задоволена своєю фігурою, однак примірявши сукню подружки нареченої, виявила, що тканина дуже щільно облягає її тіло, і зненавиділа свою фігуру.



Тоді дівчина стала вживати не більше 100 калорій в день, приймати до 40 таблеток проносного на добу і бігати на стадіоні до знемоги. Так вона скинула 28 кілограмів і почала носити одяг з дитячого відділу.



До весілля сукня спадала з неї, однак Кеті раділа. У підсумку, Сміт госпіталізували і багато місяців вона провела під наглядом лікарів. Тепер вона важить 64 кілограми.



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