|Британка довела себе до анорексії заради сукні на весілля сестри
|25.06.2018 05:36
|
Кеті Сміт зізналася, що до 15 років була задоволена своєю фігурою, однак примірявши сукню подружки нареченої, виявила, що тканина дуже щільно облягає її тіло, і зненавиділа свою фігуру.
Тоді дівчина стала вживати не більше 100 калорій в день, приймати до 40 таблеток проносного на добу і бігати на стадіоні до знемоги. Так вона скинула 28 кілограмів і почала носити одяг з дитячого відділу.
До весілля сукня спадала з неї, однак Кеті раділа. У підсумку, Сміт госпіталізували і багато місяців вона провела під наглядом лікарів. Тепер вона важить 64 кілограми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)
Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями