Альянс продолжит поиски «содержательного диалога» с Россией, что «сложно», но «жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резко осудил использование в Великобритании против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитического газа, передает Голос Америки, информирует svodka.net.

Выступая на презентации ежегодного отчета НАТО за 2017 год, Столтенберг назвал отравление Скрипаля «первым использованием, с целью нападения, нервного газа на территории альянса с момента основания НАТО».

Он назвал набег частью «безрассудного российского поведения, которое продолжается многие годы». Такое поведение, по словам Столтенберга, включает незаконную аннексию Крыма, военную поддержку сепаратистов на востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. «Все союзники согласны, что набег было четким нарушением международных норм и договоренностей», — заявил Столтенберг, сообщив, что альянс «призвал Россию решить вопрос Великобритании».

Он также упомянул о российском «вмешательстве в Черногории и в других районах Западных Балкан».

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Столтенберг указал, что «размывание границы» между ядерной и обычной войной «снижает порог для использования Россией ядерного оружия».

Он отметил, что альянс продолжит поиски «содержательного диалога» с Россией, что «сложно», но «жизненно необходимо для увеличения прозрачности и снижения рисков».

Говоря о будущих действиях НАТО в ответ на наращивание Россией вооружений, он отметил, что «НАТО не будет отвечать России танком на танк, ракетой по ракету, или дроном по дрон».

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«Мы не хотим новой «холодной войны». И мы не хотим, чтобы нас втягивали в новую гонку вооружений. В гонке вооружений нет победителей. Она дорого стоит, рискована и не служит ничьим интересам. Однако, не сомневайтесь: НАТО защитит своих союзников против любой угрозы», — подчеркнул он.

Ранее сегодня лидеры США, Франции, Германии и Британии потребовали от России объяснений в связи с отравлением Скрипаля.

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