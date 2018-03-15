Планируется, что именно в этот период будет представлены новые гаджеты и новые разработки macOS, iOS, watchOS і tvOS.

Презентация пройдет с 4 по 8 июня этого года в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Местом проведения выбран McEnery Convention Center. Регистрация на это мероприятие будет проводится до 22 марта.

В сообщении говорится, что зал для презентаций может вместить 6 тысяч человек. Ожидается, что презентацию посетят несколько тысяч разработчиков со только мира. Эксперты, со своей стороны, прогнозируют, что в ходе мероприятия будут представлены обновленные версии операционных систем macOS, iOS, watchOS і tvOS.

Отдельно будет проводиться презентация новых гаджетов. Ранее компания сообщала, что в течение 2018 года будут выпущены в свет несколько новых устройств. В их функционале будет распознавание личности Face ID. Кроме того, планируется выпустить бюджетную версию ноутбука MacBook, а также пользователи смогут увидеть беспроводные наушники с функцией шумопоглощения.

Также ожидается радикальное изменение имиджа iPhone. Основным изменением будет ликвидация черного модуля, который присутствует на всех телефонах сверху.

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