Жизнь тысяч сотрудников правоохранительной системы начиная с пятницы превратится в ад, потому что парламент не смог отменить "поправку Лозового". Об этом написал нардеп Мустафа Найем. Найем: Зато потом мы будем жрать землю и таскать коров на трибуну Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У нас был Оранжевый Майдан, налоговый Майдан, Евромайдан, а теперь есть все шансы увидеть под Верховной Радой массовый протест следователей, прокуроров и судей", – считает политик.Парламент сегодня смог решить вопросы кадровых назначений, потому что за ними стояли политические договоренности, а интересы правоохранителей защитить не сумел, констатировал Найем.Он отметил, что сегодня у парламента хватило голосов на назначение нового главы Нацбанка, главы Счетной палаты и омбудсмена, причем полномочия их предшественников уже давно закончились."Это никого не волновало, пока не появился повод поторговаться за портфели. На отмену убийственных "поправок Лозового" к Уголовному процессуальному кодексу, которые уже завтра превратят жизнь тысяч следователей, прокуроров, судей и потерпевших в ад, голосов у Верховной Рады не хватило. Потому что это не про должности, потоки и портфели", – сетует Найем."Плевать. Зато потом мы будем жрать землю и таскать коров на трибуну", – добавил он. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212170351280056 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109, которой внесены изменения в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины. Так, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет.1 марта 2018 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Он обращал внимание, что по новым нормам, следственные подразделения полиции лишаются возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, назначения экспертиз.5 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предположил, что "поправка Лозового" была внесена умышленно, чтобы парализовать работу украинских правоохранительных органов.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действия наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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