Депутаты Верховной рады (ВР) в ходе вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки к Уголовно-процессуального кодекса в целях устранения недостатков в судебной системе. Нардепы отдали во время голосования 208 голосов, передает со ссылкой на .

В частности, спикер парламента трижды ставил на голосование народных депутатов законопроект № 7547 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования уголовного судопроизводства", который планировалось принять за основу.

"Нет голосов. Проект закона отклонен", - заявил Парубий.

Согласно заключению комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, законопроект необходимо было принять для устранения недостатков в законодательстве, которые появились после принятия парламентом так называемой судебной реформы 3 октября 2017 года. Изменения должны быть внесены до Хозяйственного и Гражданского кодексов и Кодекса об административном судопроизводстве, и других законодательных актов.

По словам народного депутата Вадима Денисенко, законопроект о внесении изменений в УПК должен был оставить право лица на обжалование выдвинутой подозрения.

"Было абсолютно правильное решение в УПК о том, что нужно дать человеку право обжаловать подозрение. Это решение хотели снять, а вчера комитет решил, что нужно оставить это право. Второй момент относительно обысков. Согласно УПК, который вступает в действие с 15 марта, следователь должен представить обоснование относительно обыска в том случае, если дело не касается жизни человека - убийств и т.п. Не секрет, что в Украине наибольшее количество обысков. Предлагалось, чтобы обоснование обысков осталось в УПК", - пояснил Денисенко.

Также по его словам, с КПК должно быть изъят ряд норм, касающихся проведения экспертиз, которые появились через так называемую "поправку Лозового" (Андрей Лозовой - нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко", - ред.).

Во время пленарного заседания генеральный прокурор Украины обратился к депутатам с просьбой поддержать данные поправки, поскольку их непринятие может "ввести правоохранительную систему в кому".

Напомним, с 15 марта 2018 года вступают в силу так называемые "поправки Лозового" уголовно-процессуального кодекса. Согласно этим поправкам, без разрешения судьи нельзя будет похоронить человека даже в том случае, если человек умер дома. Следователям запретят назначать экспертизу, но зобов'свяжут обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Время, отведенное на получение такого разрешения -72 часа.

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