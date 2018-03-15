Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.

"Голосование будет проходить в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине", - говорится в сообщении.

Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Как сообщалось, ЦИК РФ зарегистрировала 8 кандидатов, между которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Накануне выборов действующий президент России Владимир Путин совершил несогласованный визит в оккупированный Крым. В связи с этим МИД Украины выразил протест России.

Кроме того, президент Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в аннексированнном Крыму.

Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.