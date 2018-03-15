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К выборам президента РФ в Украину откроют 4 избирательных участка для граждан России
15.03.2018 23:18
К выборам президента РФ в Украину откроют 4 избирательных участка для граждан России
Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе
В Украине для голосования российских граждан на выборах президента РФ 18 марта откроют четыре избирательных участка.
К выборам президента РФ в Украину откроют 4 избирательных участка для граждан России Фото: rbc.ua

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.

"Голосование будет проходить в Посольстве и Генеральных консульствах России в Украине", - говорится в сообщении.

Речь идет об избирательных участках в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Как сообщалось, ЦИК РФ зарегистрировала 8 кандидатов, между которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский.

Накануне выборов действующий президент России Владимир Путин совершил несогласованный визит в оккупированный Крым. В связи с этим МИД Украины выразил протест России.

Кроме того, президент Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в аннексированнном Крыму.

Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова. 

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

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