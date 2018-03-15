Утверждают, что Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями

Разработки отравляющего вещества с названием «Новичок» не велись ни в СССР, ни в России. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, информирует svodka.net.

«Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ [отравляющего вещества] под названием «Новичок» ни в СССР, ни в РФ не было», — заявил он. По словам Рябкова, информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали».

Он подчеркнул, что Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями. «Любые разработки в сфере новых боевых отравляющих веществ были нами свернуты сразу после присоединения к профильной конвенции, и в прошлом году, как вы знаете, все запасы всех отравляющих веществ были уничтожены», — сказал он. Особое внимание Рябков обратил на то, что Великобритания отказалась предоставить России образцы того вещества, которым, по предположению британских следователей, был отравлен Скрипаль.

О том, что в СССР и России вели разработки новых образцов химического оружия, в 1992 году в своей статье для газеты «Московские новости» под названием «Отравленная политика» рассказал химик Вил Мирзаянов. Он более 20 лет работал в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ), который занимался проблематикой химического оружия. Вместе с тем в написанной им статье не упоминалось названия нервно-паралитического агента «Новичок». Против Мирзаянова было возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны и он был арестован. Однако в 1994 году его преследование прекратилось, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году Мирзаянов эмигрировал в США, где проживает до сих пор.

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После эмиграции Мирзаянов написал несколько работ, в том числе и книгу «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», изданную в 2008 году. В ней он упомянул о разработке семейства нервно-паралитических агентов нового поколения под общим названием «Новичок». Он подтвердил свои слова о существовании подобного яда уже после отравления Скрипаля, в интервью для британских СМИ. Он заявил, что нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы. По словам Мирзаянова, «Новичок» приводится в боевое состояние после смешивания двух безвредных компонентов, которые, как он предположил, российские спецслужбы могли провезти в Великобританию в дипломатической почте.

Вместе с Мирзаяновым о разработках новых типов химического вооружения в конце существования СССР рассказывали еще несколько химиков, в том числе Лев Федоров, работавший с 1978 года научным сотрудником Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ).

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