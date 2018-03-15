США будут продлевать санкции в отношении России до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над аннексированным Крымом, заявила представитель США в ООН Келли Керри в ходе заседания Совета Безопасности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Представитель США: Мы по-прежнему поддерживаем суверенитет Украины Скриншот: 5 канал / YouTube "Мы по-прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены, пока Россия не вернет полный контроль над Крымом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна сделать все для его завершения", – заявила Керри.Она также напомнила о военном конфликте на Донбассе и подчеркнула необходимость поддержки Совбезом ООН инициативы введения миротворческой миссии на оккупированные пророссийскими боевиками территории."США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и вооружения из Украины. До тех пор, пока Россия не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса, нет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкций", – подчеркнула Керри.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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