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"Лавров дня": пользователи Сети превратили падение Лаврова на колени в мемы
15.03.2018 23:30
«Лавров дня»: пользователи Сети превратили падение Лаврова на колени в мемы

Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на падение министра иностранных дел России, споткнувшегося о ступеньку на форуме «Россия — страна возможностей». Российский министр сразу стал героем шуток и мемов, информирует svodka.net.

Лавров дня pic.twitter.com/T0r54HJFZY

— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 марта 2018 г.

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Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем.

Сергей Лавров на форуме «Россия — страна возможностей»
pic.twitter.com/YKQl5kpBKV

— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 15 марта 2018 г.

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#лавров #россия
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