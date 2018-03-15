|Нацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВ
|15.03.2018 23:34
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Процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено ранее в три этапаНациональный совет по вопросам телевидения и радиовещания 15 марта внес изменения в свое решение, которым утвердила проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.
Фото: mn24.com.ua
Сроки отключения аналогового сигнала в Украине перенесено, сообщает пресс-служба совета.
Согласно сообщению, процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено прежнему в три этапа. Первый - выключение аналога в отдельных областях - запланировано на август 2018 года. Второй - отключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала "UA: ПЕРВЫЙ", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых районах - январь 2019 года.
"Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года", - говорится в сообщении.
Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко пояснил, что причиной переноса сроков стало невыполнение в декабре 2017 года действий по отключению аналогового вещания.
"Проект плана отключения аналога был разработан в ноябре 2017 года и был представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи. Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина - план не был утвержден Кабинетом министров Украины", - добавил Ильяшенко.
Ответственный секретарь Нацсовета подчеркнул, что план должен быть обязательно утвержден правительством.
Напомним, Украина взяла на себя международные обязательства (согласно договору, подписанному в Женеве в 2006 году) до 17 июня 2015 года перейти с аналогового на цифровое вещание. Однако правительство несколько раз откладывало отключение. Украинское спутниковое ТВ закодируют осенью.