Замминистра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова

Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации», – сказала Зеркаль.

Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут.

«Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером… Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар», – сказала Зеркаль.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира