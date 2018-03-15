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Украина срочно потребовала у ООН усиления международных санкций против России
15.03.2018 23:43
Украина безотлагательно потребовала у ООН усиления международных санкций против России Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.

Замминистра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова

фото facebook.com/lana.zerkal

Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации», – сказала Зеркаль.

Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут.

«Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером… Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар», – сказала Зеркаль.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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