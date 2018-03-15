Объединенные силы националистов объявили о блокировании проведения выборов президента России в Украине. Об этом заявил руководитель " в своем "Фейсбук".

Выборы президента должны состояться 18 марта. В Украине российские участки откроют в дипредставительствах в , Харькове, Одессе и Львове. Их будуть блокировать объединенные силы ", "Правого сектора", "Национального корпуса", КУН, ОУН, "С14",передает со ссылкой на .

"Только вдумайтесь: за покушение на убийство одного шпиона Великобритания высылает 23 дипломата, собирается заморозить все московские активы и усилить санкции. Между тем за убийство более 10 тысяч украинцев (в том числе и мирных граждан) и оккупацию территории наша власть не высылает никого. Наоборот по требованию Московии усиливает караул под их диппредставительствами", - пишет .

Лидер " призвал граждан присоединяться к пикетам.

"Наше цель - чтобы весь мир услышал, что украинцы, в отличие от власти, считают голосования в Украине за президента Московии недопустимым с позиций здравого смысла и государственнической морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. И мы не позволим легализовать путинский "кримнаш". Мы знаем, что власть будет делать все, чтобы помешать нашей акции, чтобы какими-то крысиными тропами через коллекторы или заборы провести московских подданных на участки для "волеизьявления". Они не то, что не смогли адекватно дипломатически отреагировать, они их еще и собираются защищать, по первому же зову Кремля. Украинцы, присоединяйтесь! Покажем всему миру силу украинской нации!"

Адреса дипучреждений, которые националисты будут пикетировать:

м. , Воздухофлотский проспект, 27

(Посольство в Киеве)

м. Харьков, ул. Максимилиановская, 22

(Генконсульство в Харькове)

Одесса, Гагаринское плато, 14

(Генконсульство в Одессе)

г. Львов, ул. К.Левицкого, 95

(Генконсульство во Львове)

Начало - в 8:00.



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