Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что взяла Звезду Героя Украины, потому что "не хотелось бросать в лицо". Савченко: Не хотелось бросать в лицо Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Я родилась без Звезды золотой и звания героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту Звезду", – сказала она.По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо"."Звание героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", – подчеркнула Савченко.Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.Савченко воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года, была вывезена в РФ. В марте 2016 года суд в Ростовской области признал ее виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорил к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала.25 мая ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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