Фильм представили в Конгрессе США в рамках дискуссии «Российская гибридная война против Украины. Глобальный ответ на глобальную угрозу».

Показ фильма «Киборги» в Конгрессе США

Военная драма Ахтема Сеитаблаева «Киборги» о защите Донецкого аэропорта стала абсолютным рекордсменом между украинских фильмов в отечественном прокате за весь период независимости Украины.

«Наша цель — рассказать о том, что украинцы хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, как и жители других уголков мира — верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, в которой будут мечтать жить наши дети», — сказал режиссер Ахтем Сеитаблаев в своем выступлении перед американскими парламентариями.

Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев«В нашем фильме показали довольно широкий социальный спектр современной Украины: здесь профессиональные военные, добровольцы, люди с высшим образованием, студенты, простые жители небольших городков. Они разные по специальности, они говорят на украинском и русском языках, они разного поколения, но их объединяет одно — они защищают свою страну от российского агрессора «, — добавила продюсер Иванна Дядюра.

Продюсер фильма Иванна Дядюра

К концу недели «Киборгов» покажут в нидерландском городе Гаага, где расположен Международный суд ООН, и столице Польши Варшаве. 19 в марта фильм презентуют в Брюсселе, Бельгия. Запланированы показы в странах Балтии, Германии, Канаде, Австралии.

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