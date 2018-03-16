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Представитель России в Совбезе ООН: Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет
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16.03.2018 00:04
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Россия, аннексировав Крым, защитила и сохранила жизнь 2,5 млн
человек, такое мнение в ходе заседания Совета Безопасности ООН
высказал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий
Полянский. Вчера 23.35 | комментариев: Представитель России:
Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины Фото:
russiaun.ru "Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но
ее просто нет", – заявил российский представитель. По его
словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России,
потому что "это тенденция последних дней".Выступающих ранее он
назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают,
что происходит, но становятся экспертами"."Особенно цинична забота
о крымчанах властями нынешней Украины. Правовой беспредел творится
на всей территории Украины, инакомыслие преследуется. Русофобию
пытаются сделать официальной идеологией", – подчеркнул
Полянский.По его словам, украинские власти сами подтолкнули
крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства."Крым в
составе Украины был заброшенной территорией", – подчеркнул
представитель России. Он уверяет, что за четыре года на
полуострове произошел "значительный скачок вперед": поднялись
зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено
строительство Крымского моста. Он также отметил, что жители
полуострова довольны решением земельного вопроса, который раньше
был осложнен "постоянными самозахватами"."Мы стали защитой и
сохранили жизнь 2,5 млн человек", – отметил Полянский. Он
убежден, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться "так, как
они хотят", и говорить на любом языке.Россия оккупировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном
полуострове.
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