Россия, аннексировав Крым, защитила и сохранила жизнь 2,5 млн человек, такое мнение в ходе заседания Совета Безопасности ООН высказал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Вчера 23.35 | комментариев: Представитель России: Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины Фото: russiaun.ru "Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель. По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".Выступающих ранее он назвал "диванными дипломатами" – "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами"."Особенно цинична забота о крымчанах властями нынешней Украины. Правовой беспредел творится на всей территории Украины, инакомыслие преследуется. Русофобию пытаются сделать официальной идеологией", – подчеркнул Полянский.По его словам, украинские власти сами подтолкнули крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства."Крым в составе Украины был заброшенной территорией", – подчеркнул представитель России. Он уверяет, что за четыре года на полуострове произошел "значительный скачок вперед": поднялись зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено строительство Крымского моста. Он также отметил, что жители полуострова довольны решением земельного вопроса, который раньше был осложнен "постоянными самозахватами"."Мы стали защитой и сохранили жизнь 2,5 млн человек", – отметил Полянский. Он убежден, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться "так, как они хотят", и говорить на любом языке.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированном полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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