Страны-члены ЕС последовательно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда на заседании Совета Безопасности. Вчера 23.59 | комментариев: Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз осуждает строительство Россией керченского моста Фото: wikipedia.org "Европейский Союз не признает проведение выборов Россией на полуострове", – подчеркнул Алмейда.Он отметил, что Евросоюз осуждает строительство керченского моста, которое ведется без согласия Украины, и выразил беспокойство продолжающейся милитаризацией полуострова.Дипломат также добавил, что страны-члены ЕС последовательно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе заседания заявила, что Крым, "безо всяких сомнений, превратился в гетто для прав человека".Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что "можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет".РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины что крыма заявил оон Теги: крымский конфликт