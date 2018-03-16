Надежда Савченко попала в базу «Миротворца» за попытку государственного переворота Внефракционный народный депутат Надежда Савченко попала в базу украинского волонтерского центра "Миротворец". «Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», – сказано в заметке. Отмечается, что Савченко лично курировала проект теракта в Киеве. О чем с трибуны Парламента рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко. «Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов», – подчеркнули в «Миротворце». Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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