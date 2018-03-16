|Появились рендеры нового флагмана Nokia 9
|16.03.2018 00:22
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В Сети появились рендеры будущего флагманского смартфона 9 с "вырезом" подобно тому, который получил X. Также гаджет должен иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Об этом пишет со ссылкой на .
Ожидается, что смартфон получил сверхтонкие боковые панели и экран практически во всю лицевую сторону.
Камера у гаджета должна быть двойной - это продукт, созданный вместе с Carl Zeiss. Вероятнее только, в основу смартфона ляжет чипсет Snapdragon 845.
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