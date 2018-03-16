Поскольку депутат Рады Валерий Пацкан стал главой Счетной палаты,
его место в парламенте займет следующий кандидат по списку Блока
Петра Порошенко – прежний глава Минюста Роман Зварич. В парламент
также попадает Михаил Побочих от "Народного фронта" – вместо нового
омбудсмена Людмилы Денисовой. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Зварич возвращается в парламент Фото: Александр
Сенько / Facebook 64-летний Зварич был 82-м в списке Блока Петра
Порошенко.Пацкан 15 марта стал главой Счетной палаты Украины,
парламент проголосовал за лишение его полномочий народного
депутата.Зварич – уроженец США. В 2005 и 2006 годах был главой
Минюста в кабинетах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, хотя, по
его собственному признанию, у него нет юридического образования.
Народный депутат четырех созывов.31-летний Побочих шел 81-м по
списку "Народного фронта". В Раде он займет место Людмилы
Денисовой, которая 15 марта стала уполномоченным по правам
человека.
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