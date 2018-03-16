|Украинка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону.
|16.03.2018 00:43
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Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Джима чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и уступила лишь двум титулованным биатлонисткам,передает со ссылкой на .
Первое место заняла словачка Кузьмина, а серебро забрала белоруска Домрачева.
Остальные украинские спортсменок гонку провели безуспешно, заняв места далеко от пьедестала почета.
Холменколлен. спринтерская гонка
К гонки преследования, которая состоится через два дня кроме Юлии Джими квалифицировалась также Анастасия Меркушина.
Второе место в смешанной эстафете завоевала сборная Украины на этапе Кубка мира в финском Контиолахти