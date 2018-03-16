Погода, Новости, загрузка...
Украинка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону.
16.03.2018 00:43
Украинка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону. По теме:

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Джима чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и уступила лишь двум титулованным биатлонисткам,передает со ссылкой на .

Первое место заняла словачка Кузьмина, а серебро забрала белоруска Домрачева.

Остальные украинские спортсменок гонку провели безуспешно, заняв места далеко от пьедестала почета.

Холменколлен. спринтерская гонка
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) 21: 31.8 (1 + 0)
2. Дарья Домрачева (Беларусь) +8,9 (0 + 0)
3. Юлия Джима (Украина) +29,2 (0 + 0)
...
59. Анастасия Меркушина (Украина) +2.29,4 (1 + 1)
65. Валентина Семеренко (Украина) +2.39,4 (0 + 2)
66. Вита Семеренко (Украина) +2.41,6 (1 + 2)
81. Ирина Варвинец (Украина) +3.16,9 (0 + 2)

К гонки преследования, которая состоится через два дня кроме Юлии Джими квалифицировалась также Анастасия Меркушина.

Второе место в смешанной эстафете завоевала сборная Украины на этапе Кубка мира в финском Контиолахти







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить