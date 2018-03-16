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Зеркаль заявила, что санкции в отношении РФ нужно наращивать
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16.03.2018 00:44
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Антироссийские санкции, принятые западными странами из-за аннексии
Крыма, должны стать дорожной картой для снятия оккупации, убеждена
заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Зеркаль: Мы должны действовать вместе, чтобы прекратить российскую
оккупацию Крыма Фото: UKR Mission to UN / Twitter "Необходимо
наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции.
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуациях с правами человека
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе должны быть
поддержаны. Они должны послужить дорожной картой для снятия
оккупации", – подчеркнула Зеркаль.Она также назвала выборы
президента РФ в Крыму "очередной проверкой для международного
сообщества" и призвала не соглашаться с их результатами."Мы должны
действовать вместе, чтобы прекратить российскую оккупацию
Крыма", – добавила замминистра.РФ аннексировала
полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством
стран мира.В отношении РФ были введены экономические санкции
Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами
весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись
и ужесточались.1 марта 2018 года Верховная Рада
Украины призвала международное сообщество не признавать
предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора
Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые
будут участвовать в организации выборов президента РФ в
Крыму, грозит уголовная ответственность по статье
"государственная измена" Уголовного кодекса Украины.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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