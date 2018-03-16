«Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта», — рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Однако в ближайшие дни, 17−19 марта, в северной части Украины ожидаются мощные снегопады.

В частности, в Черниговской, Сумской и, вероятно, в Киевской областях выпадет 20−30 см снега. Здесь ожидается наиболее интенсивное снижение температуры — в течение нескольких дней столбик термометра не будет подниматься выше 10−15 градусов мороза.

На юге Украины также возможны снегопады, ночью холод достигнет 6 — 8 градусов.

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