Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление, что президент
Эммануэль Макрон не стал посещать российский стенд в книжном салоне
в Париже. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон участвовал в открытии основной программы книжной ярмарки
Фото: EPA По его словам, Елисейский дворец уведомил посольство РФ
об этом, хотя ожидалось, что президент Франции поучаствует в
торжественном открытии стенда.Посол РФ во Франции Алексей Мешков
выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат
признал, что на мероприятии ожидались провокации.Россия является
почетным гостем Парижской книжной ярмарки, которая пройдет c 16-го
по 19 марта. В четверг Макрон пришел на открытие основной
программы мероприятия.
"La France peut être fière
d'avoir des auteurs et des éditeurs aussi forts" @EmmanuelMacron au
@Salondulivre #LivreParis2018 pic.twitter.com/WX58x4A0c7
— Livre Paris (@Salondulivre) March 15, 2018
Президент Франции поддержал позицию властей Великобритании,
которые 14 марта предупредили, что приостановят все
запланированные двусторонние контакты с Россией из-за
отравления в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
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