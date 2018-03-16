В Тернополе во время ревизии в одном из банков обнаружили недостачу более 7 млн ​​грн, почти $70 тыс., 17 630.

В присвоении около 7 млн ​​грн подозревают руководителя финансового учреждения, сообщили в прокуратуре области,передает со ссылкой на .

"Часть средств - 3,5 млн грн работники этого финансового учреждения вернули после приезда в банк полицейских. Проверяется также версия сотрудничества руководителя с лицами, занимающимися незаконной торговлей иностранной валютой", - говорится в сообщении.

По факту присвоения чужого имущества в отдельно крупных размерах в отношении руководителя банка открыто уголовное производство. Расследование продолжается.



Правоохранители разоблачили одного из организаторов финансовой сделки, которая привела к неплатежеспособности банка. Таким образом банкир нанес миллионные убытки и привел к банкротству банка.

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