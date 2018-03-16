|Журналисты показали родное село Тараса Шевченка на рубеже ХIХ и ХХ веков (фото)
|16.03.2018 01:01
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Сейчас это с. Шевченково Звенигородского р-на Черкасской обл. В нем прошли детские годы Тараса Шевченко.
Фотографии опубликовала общество «Сельская фотография Среднего Приднепровья конца 19-20 вв.».
Все фото сделаны на рубеже ХIХ и ХХ веков. Тогда сельская местность оставалась в почти аутентичном виде.
Свадебная группа
На поляне.
На постое.
Семья
Село Кереливка. Дом на родине Т. Г. Шевченко, 1908-1909 годы.
Дед у шалаша.
Григорий Шевченко (в нижнем ряду в центре) между гостей.
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