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Журналисты показали родное село Тараса Шевченка на рубеже ХIХ и ХХ веков (фото)
16.03.2018 01:01
Журналисты показали родное село Тараса Шевченка на рубеже ХIХ и ХХ веков (фото) Серию фотографий с. Кереливки Звенигородского уезда Киевской губернии сделал внучатый племянник Тараса Шевченко Григорий Шевченко.

Сейчас это с. Шевченково Звенигородского р-на Черкасской обл. В нем прошли детские годы Тараса Шевченко.

Фотографии опубликовала общество «Сельская фотография Среднего Приднепровья конца 19-20 вв.».

Все фото сделаны на рубеже ХIХ и ХХ веков. Тогда сельская местность оставалась в почти аутентичном виде.

Свадебная группа

На поляне.

На постое.

Семья

Село Кереливка. Дом на родине Т. Г. Шевченко, 1908-1909 годы.

Дед у шалаша.

Григорий Шевченко (в нижнем ряду в центре) между гостей.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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