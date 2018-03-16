Сейчас это с. Шевченково Звенигородского р-на Черкасской обл. В нем прошли детские годы Тараса Шевченко.

Фотографии опубликовала общество «Сельская фотография Среднего Приднепровья конца 19-20 вв.».

Все фото сделаны на рубеже ХIХ и ХХ веков. Тогда сельская местность оставалась в почти аутентичном виде.

Свадебная группа

На поляне.

На постое.

Семья

Село Кереливка. Дом на родине Т. Г. Шевченко, 1908-1909 годы.

Дед у шалаша.

Григорий Шевченко (в нижнем ряду в центре) между гостей.

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