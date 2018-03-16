Учитель из Ганы Ричард Акото прославился в Сети тем, что преподавал ученикам Word по рисункам на доске. Школа не могла себе позволить купить компьютеры. В итоге к благотворительной акции подключились люди во только мира. Об этом пишет со ссылкой на .

Сообщается, что 33-летний Акото работает учителем информатики в школе африканской Ганы. В учебном заведении компьютеры не видели с 2011 года.

Его ученики должны сдавать национальный экзамен, который предполагает, в том числе, знания по информатике. Чтобы подготовить подростков, учитель вынужден был рисовать интерфейс программы прямо на доске цветными мелками. Делал он это крайне детально.

После того, как снимки с ним стали вирусными, один из жителей Британии отправил в школу новый ноутбук. Еще пять компьютеров прибыли в учреждение в качестве подарка от школы по обучению компьютерной грамотности из столицы страны. Один из подарков - ноутбук - был предназначен для самого Акото.

Компания пообещала оборудовать школу компьютерами и даже свозила Акото в Сингапур на международную конференцию. А общественность Ганы выступила с предложением номинировать Акото на звание лучшего учителя страны.

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