Умерший российский актер и режиссер Олег Табаков был "опытным царедворцем", который ничего не искал для себя, а пытался сохранить дело, которому посвятил жизнь. Такое мнение выразил публицист и писатель Виктор Шендерович. Шендерович о Табакове: Он был громадный. Огромный и настоящий. Почти беспрецедентно успешный. Заслуженно любимый. Очень сильный Фото: ЕРА "Человека можно измерить разными способами, по разным осям. Но есть еще и такое понятие: объем. Олег Табаков был большим. Объемным, сложносочиненным, разным. Был искренним и лукавым, двусмысленным, и очень ясным, валяющим ваньку и открыто драматичным. В 2014 году он пытался выскользнуть из подписного "крымского" списка – как жизнь назад, в 1968-ом, любимец свободной Праги, пытался выскользнуть из партийных объятий предыдущих "родных" оккупантов. Ни в том, ни в другом случае ему это не удалось, но ни в том, ни в другом случае он ничего не искал для себя. Он пытался сохранить дело, которому посвятил жизнь. Дело, которое и было его жизнью", – считает Шендерович. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665753286826741&id=100001762579664 По его словам, такая позиция была очень уязвимой."Понимал ли Табаков ее уязвимость? Несомненно. Страдал ли от этого? Да. Случалось ли ему говорить слова, о которых он потом жалел? Срывался ли он, старел ли, бывал ли тяжело неправ? Да, конечно. Но он был – большой. Огромный и настоящий. Почти беспрецедентно успешный. Заслуженно любимый. Очень сильный, – и сила эта проявлялась, в том числе, в веселом презрении к тем, кто хулил его, радостно компенсируя разницу в объемах. Хулившие могли быть тысячу раз правы в частных оценках, но счастливое возбуждение выдавало их. Объем души этих праведников был бесспорно несопоставим с душой этого грешника", – убежден писатель.По его мнению, их "праведные пляски над неостывшим телом – подробный каминг-аут".О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта.Лидер православного движения "Божья воля" Мила Одегова заявила, что Табаков пропагандировал в своих спектаклях антиправославные ценности и отметила, что православные активисты намерены добиться отмены отпевания.В ответ российские священнослужители заявили, что причин запретить отпевание Табакова нет.Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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