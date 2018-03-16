В ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева 30-летний мужчина
бросил гранату в патрульных полицейских, ему грозит наказание в
виде лишения свободы от девяти лет до пожизненного заключения. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.35 |
комментариев: При попытке задержания в ночь на 15 марта прохожий
выхватил из кармана гранату, привел ее в действие и бросил под ноги
патрульным Фото: espreso.tv Задержанный подозревается в покушении
на убийство работников правоохранительного органа во время
выполнения ими служебных обязанностей. Прокуратура подготовила
ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под
стражей.В пресс-службе рассказали, что в ночь на 15 марта двое
сотрудников патрульной полиции остановили на улице прохожего,
который вел себя подозрительно. Во время проверки документов и
поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, которое было
похоже на наркотик.При попытке задержания прохожий выхватил из
кармана гранату, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным.
Правоохранителям удалось избежать ранений при взрыве гранаты,
однако пострадал служебный автомобиль.Злоумышленник –
локальный житель 1988 года рождения – был задержан на месте.
После обыска у него изъяли самодельный нож и предмет, похожий на
пистолет. За посягательство на жизнь правоохранителей мужчине
грозит от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное
заключение.
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