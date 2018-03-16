На момент взрыва в помещении находился 23-летний хозяин и его бывшая жена. Женщина получила травмы

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области .

В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что услышала в соседней квартире взрыв.

"Установлено, что в момент взрыва в квартире находился 23-летний хозяин дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу для медицинского осмотра (без госпитализации)", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что взрывное предмет погибший купил у местного жителя. Сейчас подозреваемого задержали.

Возбуждены уголовные производства по предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

По данным полиции, с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами пострадали восемь человек, из них двое погибли, шестеро получили ранения.