|В Доброполье из-за взрыва гранаты в квартире погиб человек
|16.03.2018 01:26
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На момент взрыва в помещении находился 23-летний хозяин и его бывшая жена. Женщина получила травмыВ городе Доброполье Донецкой области в квартире жилого дома из-за взрыва гранаты погиб человек.
Фото: unian.ua
Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что услышала в соседней квартире взрыв.
"Установлено, что в момент взрыва в квартире находился 23-летний хозяин дома и его бывшая жена. Мужчина погиб. 30-летняя женщина, мать троих детей, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для медицинского осмотра (без госпитализации)", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что взрывное предмет погибший купил у местного жителя. Сейчас подозреваемого задержали.
Возбуждены уголовные производства по предварительной квалификацией по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.
Продолжается досудебное расследование.
По данным полиции, с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами пострадали восемь человек, из них двое погибли, шестеро получили ранения.
Вследствие взрыва гранаты, который произошел в Кировском районе оккупированного Донецкая 9 марта, погибла киевлянка 1979 года.