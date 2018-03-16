|Пишнотіла Ешлі Грем у приспущеному бікіні показала целюліт (ФОТО)
|16.03.2018 01:43
|
Популярна плюс-сайз модель Ешлі Грем днями провела чергову фотозйомку бікіні з колекції Swimsuits For All. Зірка позувала на пляжі у різноманітних купальниках, демонструючи пишну фігуру і добрячий целюліт на стегнах.
Втім, на цьому зйомка не закінчилася - на пляжі саме перебували футболісти лондонського клубу"Вест Хем Юнайтед" Енді Керролл та Марк Нобле, а також Арон Кроссвелл англійський футболіст, нападник футбольного клубу, які буквально не могли відвети поглядів від дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями