Внефракционный народный депутат Надежда Савченко уверяет, что готова отсидеть 22 года согласно приговору российского суда, если взамен российский президент Владимир Путин освободит всех украинских заложников. В мае 2016 года Савченко в России помиловали и она вернулась домой в рамках обмена Фото: ЕРА "Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена – мой обмен, я согласна. Если бы мне предложили волю в России – это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", – подчеркнула нардеп.Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.В мае 2016 года Савченко помиловали и обменяли на двух российских военных, задержанных на Донбассе.15 марта 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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