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Савченко заявила, что обратилась к Путину с предложением обменять себя на всех украинских заложников
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16.03.2018 01:47
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко уверяет, что
готова отсидеть 22 года согласно приговору российского суда, если
взамен российский президент Владимир Путин освободит всех
украинских заложников. В мае 2016 года Савченко в России помиловали
и она вернулась домой в рамках обмена Фото: ЕРА "Я попросила его
отпустить всех украинцев. Если цена – мой обмен, я согласна. Если
бы мне предложили волю в России – это была бы для меня смерть. Я
соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен
выпустят всех украинских пленных", – подчеркнула нардеп.Савченко,
которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в
плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем
была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд
Ростовской области признал Савченко
виновной в причастности к убийству российских
журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном
пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения
свободы.В мае 2016 года Савченко помиловали и обменяли на двух
российских военных, задержанных на Донбассе.15 марта 2018 года
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады Украины.
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