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Спецпрокурор Мюллер потребовал от Trump Organization предоставить документы, связанные с РФ – СМИ
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16.03.2018 01:55
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Cпецпрокурор Роберт Мюллер решил изучить роль иностранных доноров в
финансировании политической деятельности президента США Дональда
Трампа, пишет газета The New York Тimes со ссылкой на собственные
источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп возглавлял Trump Organization до января 2017 года Фото: EPA
Издание отметило, что это первый известный случай, когда следствие
хочет получить материалы, которые имеют отношение к бизнесу
президента США Дональда Трампа.Повестка подтверждает, что
расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы США будет
продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, говорится в
материале.По данным газеты, Мюллер решил изучить роль иностранных
доноров в финансировании политической деятельности Трампа. В
последние недели команда спецпрокурора допросила несколько
свидетелей, в том числе советника властей ОАЭ, о поступлении
средств из этой страны в США.В Белом доме и Trump Organization пока
не прокомментировали сообщения о повестке.Трамп являлся генеральным
директором Trump Organization, которая занимается недвижимостью, до
января 2017-го, пока не передал бизнес в слепой траст сыновьям.В
октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во
взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве
в процесс президентских выборов в стране. В Кремле
эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября республиканец
Трамп был избран президентом США. 10 декабря ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными".В опубликованном докладе американской разведки
говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.20 января 2017
года Трамп официально вступил в должность.В мае Мюллер
приступил к расследованию возможных связей между российским
правительством и штабом Трампа.В январе 2018 года глава Белого дома
заявил, что готов под присягой дать показания по указанному делу.
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